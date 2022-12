Top 10 MV Việt Nam 2022: Miu Lê đại thắng, MONO lọt top nhờ audio

MONO trở thành cái tên nổi bật nhất hiện tại nhờ vào sự lan toả của "Waiting For You"

Phiên bản audio của Waiting For You đã về #2 trong BXH 10 MV nổi bật nhất YouTube Việt Nam 2022. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng, với phần âm nhạc chất lượng được biến hoá bởi onionn. và hàng loạt xu hướng do MONO “khởi xướng", Waiting For You lan toả một cách chóng mặt. Waiting For You thu về hơn 62 triệu lượt xem, từng lọt top #29 video âm nhạc thịnh hành toàn cầu chứng minh sức hút khổng lồ của bài hát.



Chỉ cần bản audio của "Waiting For You", MONO đã có video đầu tiên lọt top video âm nhạc thịnh hành thế giới

Những sản phẩm lọt top xứng đáng

Ngoài Miu Lê và MONO, những cái tên còn lại cũng là những cái tên xứng đáng. Làm mưa làm gió mùa Valentine, “chiến thần nhạc tình yêu" Đức Phúc xuất sắc chiếm giữ vị trí #3 của BXH cùng MV Ngày Đầu Tiên. Hoàng Thuỳ Linh và Gieo Quẻ về #4 trong “cuộc đua” YouTube năm nay.