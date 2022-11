Top 10 Miss Grand International diễn nội y như show Victoria's Secret

Thời gian qua, Miss Grand International liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết, ông Nawat bị chỉ trích vì body shaming Thiên Ân. Tiếp đó, ban tổ chức cuộc thi gây bất ngờ khi thông báo đại diện Mauritius Yuvna Rinishta từ bỏ vị trí Á hậu 5 vì không đáp ứng được lịch trình công việc và phải thay thế bằng người đẹp đến từ Philippines.

Top 10 MGI cũng không làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, dự sự kiện cao cấp, các người đẹp lại thường xuyên livestream để bán hàng.

Mới đây, dàn người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lại tiếp tục gây tranh cãi vì mặc trang phục nội y trong một show thời trang để phục vụ mục đích bán túi.