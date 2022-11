Top 10 Miss Grand 2022 gây tranh cãi vì livestream bán vàng

MC tiếp tục đặt câu hỏi về bí quyết thành công của top 10 tại Miss Grand International 2022. Các người đẹp đều tiết lộ nhờ vào vòng, dây chuyền vàng mua ở công ty trang sức kể trên.

Người đẹp Priscilla Londono (Colombia) chia sẻ trên livestream: "Chúng tôi có rất nhiều cách để cầu xin sự may mắn, thành công và phước lành. Chúng tôi tin vào Chúa, các vị thần linh và đặc biệt là đi nhà thờ. Bên cạnh đó, tôi cũng chọn đeo trang sức như sự phù hộ, đem lại may mắn cho bản thân. Như dây chuyền, vòng vàng có hình Chúa ở trên đó. Chúng tôi đeo nó vừa để may mắn, vừa như món đồ trang sức".

Việc top 10 Miss Grand International 2022 livestream bán vàng, vật phẩm phong thủy tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức MGI đang lợi dụng hình ảnh của dàn người đẹp. Thay vì đi làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, dự sự kiện cao cấp, các người đẹp lại thường xuyên livestream để bán hàng.