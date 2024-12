Top 10 mẫu xe máy Triumph có phong cách thiết kế ấn tượng nhất

Triumph là một trong những thương hiệu xe máy lâu đời và nổi tiếng nhất trên thế giới. Được thành lập từ những năm 1880, hãng xe Anh Quốc trong suốt bề dày lịch sử của mình đã cho ra đời không ít những sản phẩm tuyệt vời về cả hiệu suất lẫn vẻ bề ngoài. Sau đây là 10 mẫu xe Triumph phong cách nhất từng được thiết kế. 1. Triumph 6/1 năm 1934 Triumph 6/1 là mẫu xe hai xi-lanh đầu tiên của công ty. Tại thời điểm ra mắt, Triumph 6/1 đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với động cơ 649cc có khả năng sản sinh công suất 25 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 137 km/giờ. Nhờ đó, 6/1 đã giành được vị trí thứ hai trong Cuộc đua International Six Days Trial năm 1933 và thành công tại Brooklands 500 với khả năng di chuyển 805 km trong 498 phút (8,3 giờ). Cả hai thành tích này đã giúp Triumph giành được Cúp Maudes năm 1934 — một giải thưởng về sức bền dành cho xe máy. Nhưng 6/1 không chỉ có động cơ tốt mà còn có diện mạo đáng khen. Với yên xe lò xo cắt ngắn, thiết kế tối giản và hệ thống treo trước dạng dầm công nghiệp, 6/1 là một ví dụ cho phong cách thiết kế xe máy đặc trưng trước Thế chiến II. 2. Triumph Tiger 80 năm 1936 Triumph Tiger 80 là một chiếc mô tô xi-lanh đơn 349cc tạo ra công suất 20 mã lực, đủ sức đẩy chiếc xe nặng 145 kg lên tốc độ tối đa 129 km/giờ. Tiger 80 cũng là một chiếc xe tuyệt đẹp. Bình xăng rất đẹp, các đường nét trang trí màu xanh lam và xám trên đế mạ crôm bóng làm nổi bật hình dạng tròn trịa của nó. Mẫu xe đi kèm yên xe ngắn và hệ thống treo với lò xo lộ ra ngoài tạo nên vẻ chắc chắn cho chiếc xe. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết kế bên ngoài là ống xả bắt mắt, quét lên từ động cơ và thoát ra phía trên trục sau. Tuy nhiên, Triumph Tiger 80 chỉ được chế tạo trong một thời gian ngắn trước khi bị chuyển đổi để sử dụng trong thời chiến. 3. Triumph Speed Twin 1938 Trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp chế tạo xe mô tô, xe máy tại Anh; không thể phủ nhận Speed Twin 5T của Triumph là chiếc xe có sức ảnh hưởng rất lớn. Ra mắt vào năm 1938, Speed Twin đã mở ra kỷ nguyên của động cơ đôi song song với động cơ xi-lanh đôi 497cc, công suất 28,5 mã lực. Khi ra mắt, Speed Twin trông giống với những mẫu xe xi-lanh đơn khác với thiết kế tối giản, lò xo nặng nhờ hệ thống treo thanh giằng và yên xe. Nó cũng có tỷ lệ đẹp mắt, trông rất đẹp ở hầu hết mọi góc độ. Tuy nhiên, điều làm cho Speed Twin trở nên đặc biệt chính là màu sắc: Màu đỏ Amaranth của Triumph vừa đẹp mắt vừa giúp chiếc xe này trở nên khác biệt so với những chiếc xe cùng loại, mang lại cho Speed Twin 5T cả nét cổ điển lẫn hiện đại. Không giống như nhiều xe máy Triumph trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Speed Twin đã sống sót sau thời gian gián đoạn sản xuất do chiến tranh gây ra. Nó đã được tái sản xuất vào năm 1946 với phuộc trước dạng ống lồng mới và hệ thống treo sau thô sơ gọi là trục lò xo. Sau đó, Triumph đã ngừng sản xuất Speed Twin nguyên bản một lần nữa vào năm 1966 nhưng hãng xe Anh Quốc đã hồi sinh tên gọi này vào năm 2019. 4. Triumph Tiger Cub 1954 Triumph đã giới thiệu mẫu xe T15 Terrier 150cc vào năm 1952 trước khi tiếp nối bằng mẫu xe Tiger Cub vào năm 1954. Tiger Cub là mẫu xe máy bốn thì, xi-lanh đơn 200cc với công suất 10 mã lực và tốc độ tối đa 108 km/giờ. Hộp số bốn cấp của Tiger Cub được tích hợp vào động cơ và nằm bên trong khung siêu nhẹ với phanh tang trống trước và sau cùng bình xăng tích hợp. Đây không phải là mẫu xe đặc biệt tiên tiến, nhưng các nhà đánh giá đương thời đã ca ngợi hệ thống treo và động cơ của xe. Cùng với điểm cộng là mức giá phải chăng, Tiger Cub đã trở thành một mẫu xe ăn khách trong và ngoài nước. 5. Triumph Bonneville T140J Silver Jubilee 1977 Bonneville là một trong những dòng xe nổi tiếng nhất của Triumph. Dòng xe xuất hiện lần đầu năm 1959 và tiếp tục được sản xuất cho đến ngày nay dưới dạng Bonneville T120 1.200cc và Bonneville T100. Mặc dù hầu hết các sản phẩm thuộc dòng Bonneville đều có thiết kế đẹp mắt nhưng T140J Silver Jubilee là mẫu xe sở hữu ngoại hình nổi bật hơn hẳn. Triumph trình làng T140 Bonneville vào cuối năm 1972. Ban đầu, chiếc xe được trang bị động cơ 724cc nhưng sau đó đã tăng thêm 20cc để tạo nên động cơ 744cc, công suất 52 mã lực. Năm 1977, Triumph giới thiệu phiên bản T140J Silver Jubilee để kỷ niệm 25 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. T140J về mặt cơ khí giống hệt T140 nhưng có lớp sơn mới, đế màu bạc được bổ sung thêm các sọc và khối màu đỏ, trắng và xanh lam. 6. Triumph Thruxton 2016 Khi ra mắt, Triumph Thruxton 1.200cc là một ví dụ tuyệt đẹp về sức mạnh của xe phân khối lớn. Động cơ của nó tạo ra công suất 96 mã lực và mô-men xoắn 83 lb-ft và kiểu dáng mang phong cách hoài cổ. Thruxton 2016 là một cỗ máy thon gọn và mạnh mẽ. Trước khi bị khai tử vào năm 2024, hãng xe Anh Quốc đã giới thiệu phiên bản cuối cùng tuyệt đẹp cho dòng Thruxton. Triumph sử dụng màu Xanh đua Anh quốc phong phú với các điểm nhấn màu vàng trang nhã, bao gồm cả màu vàng ống xả để phản chiếu bộ giảm xóc và đường kẻ sọc phía trước của chiếc xe. Phiên bản cuối cùng có động cơ 104 mã lực, hệ thống treo Showa và Öhlins, lốp Metzeler Racetec RR - tất cả đều là có sẵn. 7. Triumph Bonneville Bobber 2017 Quyết định hồi sinh Bonneville của Triumph đã thành công rực rỡ, giúp thương hiệu này trở thành thương hiệu châu Âu bán chạy nhất tại Bắc Mỹ trong vài tháng đầu năm 2016. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Triumph quyết định mở rộng thêm dòng xe với Bonneville Bobber vào năm 2017. Chiếc Bonneville Bobber là một trong những chiếc mô tô hiện đại đẹp nhất của Triumph. Yên xe một người lái, chắn bùn kiểu bobber và lốp xe có cấu hình cao đều toát lên vẻ xe chạy đường trường, đầu xe một đèn pha đã mang lại cho Bonneville Bobber chất “bụi bặm” và phong cách mạnh mẽ tuyệt đẹp. 8. Triumph Scrambler 1200 phiên bản năm 2024 Scrambler ra mắt vào giữa những năm 2000. Bắt đầu từ năm 2024, Scrambler 1200 được trang bị động cơ Bonneville 1.200cc với bản tinh chỉnh dành riêng cho Scrambler, tạo ra công suất 89 mã lực và mô-men xoắn 81,1 lb-ft với một loạt các chi tiết “ghi điểm” như Marzocchi (có thể điều chỉnh trên biến thể XE cao cấp hơn), phanh Nissin và bướm ga điện tử. Công nghệ này cho phép lựa chọn chế độ lái và hỗ trợ người lái, bao gồm ABS và kiểm soát lực kéo. Trong đó, Triumph Scrambler biến thể XE tập trung nhiều hơn vào khả năng off-road, với chế độ off-road chuyên dụng và hành trình bánh xe lớn hơn, nhờ khung gầm hơi khác một chút so với biến thể X. Cả hai mẫu Scrambler 1200 là Scrambler 1200 X và Scrambler 1200 XE đều là những “quái thú đẹp trai” với bình xăng điêu khắc đặc trưng của Triumph nằm trên khung xe thẳng đứng, gọn gàng và ống xả đôi nằm cao gợi nhớ đến ống xả của những chiếc Triumph cũ như Tiger 80. 9. Triumph Speed Triple 1200 RR 2022 Triumph Speed Triple 1200 RR là một trong những chiếc xe độc đáo nhất của Triumph, với thiết kế giống như sự kết hợp giữa xe đua cổ điển và những chiếc xe thể thao phổ biến hơn. Phía trước, Speed Triple 1200 RR có một tấm chắn buồng lái kiểu cũ, bình xăng và ghế ngồi với các góc cạnh sắc sảo và thể thao. Ngay cả ống xả cũng hướng lên theo phong cách của những chiếc xe thể thao bóng bẩy nhất hiện có. Speed Triple 1200 RR không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt. Động cơ ba xi-lanh, 1.160cc tạo ra công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 92 lb-ft, Triumph kết hợp với hệ thống treo Öhlins điều khiển điện tử cho phép cài đặt nhiều chế độ lái và hỗ trợ người lái, bao gồm hỗ trợ phanh cho phanh Brembo Stylema. Một điểm tương đồng khác giữa Speed Triple 1200 RR và những sản phẩm Triumph khác là sự hiện diện của một số phiên bản giới hạn tuyệt đẹp. Trong đó, hai phiên bản Breitling và Bond của Speed Triple 1200 RR là hai phiên bản đặc biệt nhất với số lượng sản xuất giới hạn và thiết kế được tinh chỉnh mượt mà. 10. Triumph Rocket 3 Storm R 2024 Triumph Rocket 3 nhanh chóng khẳng định vị thế trong thế giới xe máy nhờ động cơ ba xi-lanh khổng lồ dung tích 2.458cc - một trong những động cơ lớn nhất từng được sản xuất cho xe máy. Phiên bản mới nhất, Rocket 3 Storm R, mang đến sức mạnh ấn tượng với 180 mã lực và mô-men xoắn 166 lb-ft. Dòng Rocket được ra mắt lần đầu từ năm 2003 với Rocket III nhưng Triumph đã nâng cấp nó một cách đáng kể khi ra mắt Rocket 3 hoàn toàn mới vào năm 2020, với khung gầm mới và thiết kế mạnh mẽ hơn hẳn. Không còn kiểu dáng tàu tuần dương cũ, Rocket 3 sở hữu vẻ ngoài cơ bắp, đuôi xe trần trụi cùng hệ thống ống xả ba ống tạo nên nét độc đáo. Phiên bản 2024 Storm R nổi bật với màu sắc Sapphire Black và Granite, kết hợp với ống xả đen tạo nên vẻ ngoài "nguy hiểm" đầy ấn tượng. Bánh xe nhôm 10 chấu mới cũng là một cải tiến đáng chú ý, chi tiết này góp phần mang đến phong cách hiện đại cho mẫu xe đã vốn mạnh mẽ này.