Top 10 mẫu sedan thể thao nhanh nhất đến từ Nhật Bản

Với Lexus GS F 2020, thương hiệu cao cấp này đã tinh chỉnh mẫu GS và nâng cấp nó lên thành một chiếc sedan thể thao nhờ động cơ V8 vòng tua cao, hệ thống phanh lớn và hệ thống treo điều chỉnh thể thao. Chiếc sedan hạng trung hiệu suất cao này nằm giữa Lexus IS và mẫu LS.

Mitsubishi cho ra mắt Evo X FQ-440 MR vào năm 2014 trong sự kiện kỷ niệm 40 năm thương hiệu này xuất hiện trên thị trường Anh Quốc. Do đó, mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 40 chiếc. Xe đã nâng cấp về mặt nội ngoại thất cũng như phần hiệu năng được thay đổi đáng kể. Nội thất có ghế xô bọc da Recaro và màn hình cảm ứng LCD 7 inch.

Động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.0 lít của xe tạo ra công suất 467 mã lực và mô-men xoắn 527 Nm, được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số tự động tám cấp. Mặc dù khá vất vả để bắt kịp với những chiếc sedan thể thao khác cùng phân khúc như BMW M5, nhưng 4,4 giây để tăng tốc lên 96 km/h vẫn là một con số ấn tượng đối với một chiếc sedan lớn như vậy. Lexus GS F cũng tự tin với tốc độ tối đa lên tới 270 km/h.

2. Lexus IS 500 F SPORT Performance

Về mặt hiệu suất, chiếc sedan thể thao IS 500 này được đánh giá là mẫu sedan tốt nhất của Lexus. Nó kết hợp sự sang trọng và tiện nghi với sức mạnh và hiệu năng của một chiếc xe thể thao đích thực. Trong năm 2023, Lexus sẽ bổ sung gói ngoại thất đặc biệt mới cho IS 350 và IS 500.

Lexus IS 500 F Sport Performance trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5.0 lít, có công suất cực đại 472 mã lực và mô-men xoắn 535.5 Nm. Được kết hợp với hộp số tự động tám cấp, IS 500 F Sport Performance tăng tốc lên 96km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa xấp xỉ 274 km/h.

1. Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ-400 2005

Ở phiên bản đầu tiên, Lancer là một chiếc sedan gia đình đơn giản. Tuy nhiên, Mitsubishi đã phát triển dòng xe Lancer EVO này trở thành huyền thoại trong các cuộc đua đường trường tại giải vô địch thế giới (WRC) và là một trong những mẫu xe được săn đón nhất của hãng.

Được sản xuất để kỷ niệm 30 năm thành lập Mitsubishi tại thị trường Anh, Evo VIII FQ-400 là chiếc sedan thể thao nhanh nhất vào thời điểm đó với tốc độ tối đa lên tới 282 km/h. Bốn động cơ tăng áp thẳng hàng 2.0 lít của nó sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 454 Nm tới tất cả các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp. Xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,8 giây. Đồng thời, hãng chỉ tung ra thị trường 100 chiếc, biến Evo VIII FQ-400 trở thành một trong những chiếc Mitsubishi đáng sưu tập nhất mọi thời đại.

Nguyên Vũ

Theo Hotcars