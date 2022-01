Top 10 'đẹp trai nhất năm 2021' gây tranh cãi vì không có Jin BTS

Ngoài ra, một số bình luận tỏ ra khó chịu khi Hyunjin (Stray Kids) vẫn có thể góp mặt và cho biết vì scandal đời tư mà hình ảnh đẹp đẽ của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Cha Eunwoo (Astro) và V (BTS) đứng đầu Top 100 thần tượng Kpop đẹp trai nhất năm 2021 do The 100 công bố.

Theo danh sách Top 10 nam ca sĩ đứng đầu trong danh sách “100 thần tượng Kpop đẹp trai nhất năm 2021” do The 100 công bố thì đứng đầu là Cha Eunwoo nhóm Astro, vị trí thứ 2 là V nhóm BTS. Haruto nhóm Treasure đứng thứ 3, tiếp theo lần tượt là Mingyu (Seventeen) và Jungkook (BTS), Asahi (Treasure), Hyunjin (Stray Kids), Taeyong (NCT), Juyeon (The Boyz) Jake (Enhypen) và cuối cùng thứ 10 là Jake (Enhypen).