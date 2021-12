Tông xe liên hoàn ở TP.HCM, thanh niên bị xe container cán chết tại chỗ

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt bên dưới gầm phía sau ô tô khách. Cả 3 phương tiện liên quan trong vụ tai nạn nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Công an huyện Hóc Môn đã có mặt sau tai nạn để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, công an cũng đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thảo Nguyên