Tổng thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ của Lào Cai đạt 712 tỷ đồng

Riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, với hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn, Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, trong cả kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Sa Pa đạt 103.000 lượt (bằng 105% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng doanh thu ước đạt 335,194 tỷ đồng (bằng 120%).



Tỷ lệ buồng phòng tại Sa Pa đạt 95% vào ngày 29/4- 1/5, tập trung chủ yếu ở phân khu trung - cao cấp tại khu vực trung tâm. Riêng các điểm du lịch cộng đồng, công suất bình quân đạt 65%, trong đó tập trung đông nhất tại xã Tả Van và Mường Hoa.



Tuy lượng du khách đến Lào Cai tăng cao so với cùng kỳ năm trước song con số này vẫn không đạt so với dự kiến ban đầu của ngành du lịch địa phương.



Theo đó, dự kiến, công suất phòng bình quân chung của Lào Cai trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt khoảng gần 80%. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này chỉ đạt khoảng trên 60%.



Theo Sở Du lịch Lào Cai, nguyên nhân của tình trạng này là do thông tin về số lượng ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng, làm xuất hiện tâm lý e ngại, dẫn đến một bộ phận khách du lịch đã hủy tour, hủy đặt phòng. Mặt khác, theo dự báo thời tiết, một số địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, như: Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà… có mưa to, nên ít nhiều ảnh hưởng đến lịch trình du lịch của khách du lịch.



Trong dịp nghỉ lễ, tại các địa bàn trọng điểm du lịch của Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện du lịch tiêu biểu, đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch.