Tổng thư ký tạp chí bị tố chiếm đoạt 1 tỷ đồng: Bắt thêm một nữ nhà báo

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, Phạm Thị Kiều Oanh là nhà báo, công tác tại một cơ quan truyền hình tại Hà Nội.