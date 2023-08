Tổng thư ký Kao Kim Hourn: ASEAN đang có vai trò rất mạnh mẽ ở tuổi 56, Việt Nam ghi nhiều dấu ấn

ASEAN trở thành "cứ điểm" sản xuất và thị trường đơn nhất trên cơ sở một cộng đồng kinh tế. Cộng đồng kinh tế ASEAN ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các đối tác thương mại.

ASEAN đã ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ... có Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand; đang tiến hành đàm phán FTA với Canada và thảo luận khả năng ký kết FTA với các khu vực mậu dịch khác như Liên minh châu Âu (EU) nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn từ thương mại tự do cho các công dân của mình.

Trước ý kiến cho rằng quá trình ra quyết định của khối hiện còn chậm, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh việc đưa ra quyết định dựa trên đồng thuận và tham vấn theo Hiến chương ASEAN vẫn đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và là điều giúp tổ chức này đạt được vị thế ngày hôm nay, bảo đảm sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên.

Hiện ASEAN có nhiều cơ chế hợp tác, tham vấn giữa các quốc gia thành viên, cũng như với các đối tác bên ngoài nhằm thu hẹp khoảng cách và khác biệt, đồng thời xây dựng lòng tin, sự tin cậy, tình hữu nghị và đoàn kết.