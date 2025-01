Tổng thống Trump 'cứu' TikTok, Nvidia đặt cược vào robot

Tổng thống Trump 'cứu' TikTok; Nvidia đặt cược tăng trưởng tương lai vào robot... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này. Tổng thống Trump 'cứu' TikTok Tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ tạm dừng luật cấm TikTok nếu công ty mẹ Trung Quốc không thoái vốn. Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn tòa án cho ông thêm thời gian tìm giải pháp xử lý vụ việc với TikTok. Ảnh: Shutterstock Ngày 27/12, ông Trump đã nộp hồ sơ lên Tòa án tối cao và cho rằng tòa án nên cho ông thêm thời gian sau khi nhậm chức để “tìm kiếm giải pháp đàm phán” cho tranh chấp. Theo Tổng thống đắc cử, lệnh cấm TikTok sẽ làm dấy lên những lo ngại về tự do ngôn luận. Ông Trump nói sẽ tìm giải pháp “cứu” TikTok trong khi vẫn giải quyết được những lo ngại an ninh quốc gia mà chính phủ đặt ra. Ông không nêu chi tiết về loại giải pháp hay cần trì hoãn lệnh cấm trong bao lâu. Tòa án tối cao sẽ nghe lập trường của hai bên vào ngày 10/1/2025, hơn một tuần trước khi luật có hiệu lực. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố TikTok đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Theo Tổng chưởng lý Mỹ Elizabeth Prelogar, nền tảng thu thập dữ liệu nhạy cảm của hàng chục triệu người Mỹ. Trong khi đó, TikTok lập luận: “Lịch sử và tiền lệ cho thấy ngay cả khi an ninh quốc gia bị đe dọa, lệnh cấm ngôn là giải pháp cuối cùng của Quốc hội”. Theo luật có hiệu lực từ ngày 19/1/2025, ứng dụng TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ nếu không thoái hết vốn Trung Quốc. Một ngày sau đó là lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump từng ủng hộ lệnh cấm TikTok trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên nhưng bây giờ đã thay đổi giọng điệu. Trong tháng này, ông nói dành “một chỗ ấm áp” trong tim cho ứng dụng của Trung Quốc vì nó giúp ông có được lá phiếu của các cử tri trẻ tuổi. Ông cũng gặp CEO TikTok Shou Zi Chew tại tư dinh. Nvidia đặt cược vào robot Nvidia đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường AI ngày càng tăng. Nvidia tin rằng cuộc cách mạng robot sắp xảy ra. Ảnh: FT Nvidia chuẩn bị ra mắt Jetson Thor, nền tảng dành cho robot hình người trong nửa đầu năm 2025. Với niềm tin rằng cuộc cách mạng robot sắp xảy ra, công ty bán dẫn bán giải pháp “full stack”, từ các lớp phần mềm để đào tạo robot AI cho đến những con chip bên trong. Chia sẻ với Financial Times, Deepu Talla - Phó Chủ tịch phụ trách robot của Nvidia - cho biết “khoảnh khắc ChatGPT” của AI vật lý và robot đang đến gần, ông tin thị trường đã đến “điểm bùng phát”. Nvidia tập trung vào robot trong bối cảnh thị trường chip AI ngày càng cạnh tranh hơn và các hãng như Amazon, Microsoft và Google đang tìm cách giảm lệ thuộc vào hãng bán dẫn lớn nhất thế giới. Công ty của Jensen Huang muốn trở thành người chơi dẫn đầu trong không gian “AI vật lý” nhằm hỗ trợ phát triển thế hệ các doanh nghiệp robot tiếp theo. Vào tháng 2, Nvidia cùng Microsoft, OpenAI… đầu tư vào hãng robot hình người Figure AI. Robot cho đến nay vẫn là thị trường ngách, chưa tạo ra lợi nhuận lớn. Nhiều startup vật lộn với việc mở rộng quy mô, giảm chi phí, tăng độ chính xác của sản phẩm. Song, Talla cho biết thị trường robot đang được thúc đẩy nhờ hai đột phá công nghệ: sự bùng nổ của các mô hình AI tạo sinh và khả năng đào tạo robot trên các mô hình này thông qua môi trường mô phỏng. Đột phá thứ hai bảo đảm robot đào tạo trong môi trường ảo có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường vật lý. Theo hãng nghiên cứu BCC, thị trường robot toàn cầu hiện được định giá khoảng 78 tỷ USD và dự kiến đạt 165 tỷ USD vào cuối năm 2029. Hacker đánh cắp tài liệu quan trọng của Bộ Tài chính Mỹ Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ đã bị hacker xâm nhập hệ thống bảo mật trong tháng này và đánh cắp nhiều tài liệu quan trọng trên thiết bị. Hacker đã xâm nhập Bộ Tài chính Mỹ thông qua dịch vụ bảo mật bên thứ ba. Ảnh: Yahoo News Bộ Tài chính gọi đây là một “sự cố lớn” và đã thông báo tới các cơ quan chức năng. Theo đó, hacker đã xâm nhập vào dịch vụ bảo mật của nhà cung cấp bên thứ ba BeyondTrust, từ đó truy cập vào các tài liệu nhạy cảm khác. "Theo các dấu vết để lại, Bộ Tài chính cáo buộc sự cố gây ra bởi một nhóm tin tặc Trung Quốc”, trích thông tin gửi tới các nhà lập pháp Mỹ. Theo lá thư Bộ Tài chính gửi tới các nhà lập pháp Mỹ, hacker đã có thể truy cập vào "một khóa bảo mật được nhà cung cấp sử dụng để bảo vệ dịch vụ đám mây, dùng để hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho người dùng cuối của Bộ Tài chính". Với quyền truy cập vào khóa bảo mật bị đánh cắp, các đối tượng tấn công đã vượt qua hệ thống an ninh của dịch vụ, truy cập vào các máy tính làm việc của một số người dùng Bộ Tài chính và đánh cắp các tài liệu bí mật lưu trữ trên những thiết bị này. Bộ Tài chính cho biết, họ nhận được cảnh báo về vụ tấn công từ BeyondTrust vào ngày 8/12 và đang phối hợp với Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng Mỹ (CISA) cùng FBI để đánh giá tác động của vụ tấn công.