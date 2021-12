Tổng thống Putin: Nga luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu

Your browser does not support the audio element.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt - Nga

Tại hội đàm, Tổng thống Putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; đánh giá cao thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín trên trường quốc tế; khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng thăm lại Liên bang Nga và gặp Tổng thống Putin - người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai đất nước.

Chủ tịch nước cũng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Putin.