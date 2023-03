Tổng thống Putin bất ngờ thăm bán đảo Crimea

Đáp lại những tuyên bố trên của giới chức Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/3 đã đưa ra một tuyên bố đanh thép về an ninh của bán đảo Crimea. Theo ông Putin, an ninh hiện đang là ưu tiên hàng đầu với Crimea và Sevastopol. Tổng thống Nga cũng khẳng định chính quyền Nga sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh cũng như sự phát triển kinh tế và xã hội của bán đảo này.

Trước đó, Cục Tình báo quốc phòng của quân đội Ukraine xác nhận quân đội Nga đang khẩn trương gia cố tuyến phòng thủ tại khu vực Crimea cùng các vùng lân cận nhằm bảo vệ bán đảo này khỏi các cuộc tấn công của Kiev.

"Cục Tình báo vẫn bám sát mọi động tĩnh của đối phương tại khu vực Crimea đang bị tạm chiếm. Người Nga đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động phòng thủ tại khu vực bán đảo", ông Vadym Skibitskyi, đại diện Cục Tình báo quốc phòng Ukraine nói.

Theo ông Skibitskyi, các cơ sở hạ tầng tại Crimea đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự cũng được đưa về gia cố cho tuyến phòng thủ tại bán đảo. Trong số này, ông Skibitskyi tiết lộ Nga đang tập trung khoảng 90 máy bay chiến đấu và 60 trực thăng tấn công tại Crimea. Tại các thành phố miền Nam, nhiều tuyến phòng thủ cũng được dựng lên như một tấm bình phong cho Crimea.