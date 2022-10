Tổng thống Nga Putin nói vũ khí viện trợ cho Ukraine xuất hiện trên chợ đen

Phát biểu trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong cuộc họp với quan chức an ninh và tình báo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) hôm 26/10.



Lãnh đạo nước Nga kêu gọi những người tham gia cuộc họp tăng cường hợp tác trong nỗ lực chống khủng bố, lưu ý rằng có "những thách thức nghiêm trọng" do các thị trường vũ khí đen mới nổi ở Ukraine gây ra.



Theo ông Putin, “các nhóm tội phạm xuyên biên giới” đã tích cực tham gia vào việc buôn lậu vũ khí đến các khu vực khác, và đó không chỉ là vũ khí nhỏ. “Tồn tại một nguy cơ dai dẳng về việc các nhóm tội phạm có được vũ khí mạnh hơn, bao gồm cả hệ thống phòng không di động và vũ khí chính xác.”



Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, cảnh báo vào tháng trước rằng các quan chức Ukraine đã thiết lập các kênh để tuồn vũ khí do phương Tây cung cấp vào thị trường chợ đen toàn cầu.



Trong khi đó, các quan chức quân sự hàng đầu của phương Tây thừa nhận rằng gần như không thể truy vết một cách hiệu quả số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la được giao cho Ukraine. Theo Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Sean O’Donnell, rất khó để theo dõi số vũ khí này vì người Ukraine vẫn sử dụng giấy tờ viết tay khi bàn giao khí tài.



CBS News cũng báo cáo rằng khoảng 70% vũ khí cung cấp cho Ukraine không bao giờ đến được tiền tuyến vì chúng phải đi qua một mạng lưới “các lãnh chúa quyền lực, các nhà tài phiệt và tay chơi chính trị”.



Tuy nhiên, CBS sau đó đã buộc phải rút lại và sửa đổi báo cáo trên vì bị cáo buộc “tuyên truyền cho Nga”. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak khẳng định "không có bằng chứng" cho thấy vũ khí được đưa vào nước này bị mất dấu.



Ukraine nhiều lần khẳng định rằng dòng vũ khí phương Tây không bị gián đoạn là chìa khóa cho sự sống còn của đất nước trên chiến trường. Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo rằng việc trang bị vũ khí cho Kiev sẽ chỉ kéo dài xung đột.