Tổng thống Mỹ và dàn sao thương tiếc huyền thoại âm nhạc Tina Turner

Hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tất cả tác phẩm vĩ đại nhất trong âm nhạc. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình bà. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều".



Huyền thoại âm nhạc Tina Turner

Trước thông tin về sự ra đi của nữ hoàng nhạc Rock & Roll, Nhà Trắng đăng thông cáo của Tổng thống Joe Biden về Tina Turner.

"Trước khi trở thành Nữ hoàng nhạc Rock & Roll, Tina Turner là con gái của một nông dân ở Tennessee. Khi còn nhỏ, cô đã hát trong dàn đồng ca nhà thờ trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thu âm thành công nhất mọi thời đại.

Với 12 giải Grammy, Tina Turner là phụ nữ duy nhất giành chiến thắng các hạng mục nhạc pop, rock và R&B. Những bản hit mang tính biểu tượng của nữ ca sĩ gồm Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do with It sẽ được các thế hệ người hâm mộ trân trọng và hát vang.