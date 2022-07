Tổng thống Mỹ thăm Trung Đông: Giữa 'vật đổi sao dời'

Một người dân chuẩn bị quốc kỳ của hai nước Mỹ và Israel trước thềm chuyến thăm Trung Đông của ông Joe Biden. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Bối cảnh mới

Bản thân Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bài viết trên The Washington Post ngày 9/7, nhấn mạnh rằng Trung Đông đang thay đổi theo hướng “ổn định, an toàn hơn so với 18 tháng trước, khi chính quyền của tôi vừa mới nhậm chức”.

Thật vậy, chỉ trong hai năm 2020-2021, Israel đã bình thường hóa với bốn nước Arab vùng Vịnh bao gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan, Morocco và thể hiện "dịu giọng" trong đàm phán với Saudi Arabia, với quan tâm chung là Iran. Trong khi đó, chính quyền Riyadh đã nối lại đối thoại trực tiếp với phiến quân Houthi tại Yemen sau khi hai bên nhất trí ngừng bắn.

Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng là tín hiệu tích cực đối với Mỹ. Chính quyền liên minh tan rã ở Israel, căng thẳng ở Bờ Tây và lập trường gay gắt của Nhà nước Do Thái về nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran là biến số Mỹ phải tính đến.

Chính quyền liên minh tan rã ở Israel, căng thẳng ở Bờ Tây và lập trường của Nhà nước Do Thái về thỏa thuận hạt nhân Iran là biến số Mỹ phải tính đến.

Tương tự, một Riyadh sẵn sàng từ chối đề nghị tăng sản lượng dầu của Washington, nhưng lại tăng cường quan hệ với Moscow trong Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) và thúc đẩy hợp tác kinh tế-quân sự cùng Bắc Kinh sẽ là các vấn đề Tổng thống Mỹ Joe Biden cần cân nhắc khi đặt chân tới Trung Đông.

Theo lịch trình, ngày 13/7 (theo giờ địa phương) ông chủ Nhà Trắng đã tới Israel và gặp Thủ tướng tạm quyền Yair Lapid, trước khi tới thăm khu Bờ Tây thuộc quyền kiểm soát của Nhà nước Do Thái.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp chính trị gia kỳ cựu, lãnh đạo phe đối lập Benjamin Netanyahu, người có thể trở lại làm Thủ tướng Israel sau cuộc tổng tuyển cử thứ 5 trong 4 năm, cũng như Tổng thống Mahmoud Abbas của chính quyền Palestine tại khu Bờ Tây.

Rời Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm chính thức Saudi Arabia, hội kiến Quốc vương Salman và có thể gặp gỡ Thái tử Mohammed Bin Salman trước khi dự hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia vùng Vịnh.