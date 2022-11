Tổng thống Mỹ Joe Biden dự Hội nghị cấp cao ASEAN là bước đi tốt cho cả hai phía

Tại cuộc họp báo thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN 40, 41 diễn ra tại Phnom Penh, ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia kiêm người phát ngôn hội nghị cấp cao ASEAN đã trả lời báo chí về sự xuất hiện Tổng thống Mỹ Joe Biden.



Theo ông Kung Phoak, chuyến thăm này mang ý nghĩa to lớn về cơ chế của ASEAN. Các nước ASEAN đều mong muốn những đối tác của ASEAN sẽ ghé thăm khu vực, gặp gỡ với các lãnh đạo khu vực, đặc biệt là những cường quốc. Đó cũng là lý do vì sao có nhiều sự quan tâm thời gian qua về việc lãnh đạo nào sẽ đến dự Hội nghị cấp cao ASEAN và những ai sẽ không đến dự.



“Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là phần lớn lãnh đạo các nước lớn đều có mặt ở đây. Hôm nay chúng ta có ba hội nghị cấp cao cùng diễn ra”, ông Kung Phoak nói.



Riêng về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Kung Phoak nói, đây là bước đi tốt cho cả hai phía. Đối với ASEAN, các nước có thể mở rộng hơn quan hệ với Mỹ, xây dựng quan hệ vững mạnh hơn và toàn diện hơn. Có rất nhiều tiềm năng phát triển cho cả hai phía, đặc biệt là về phương diện kinh tế cũng như ứng phó biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch và phát triển bền vững.



“Chúng tôi hy vọng rằng những đại diện cấp cao của Mỹ khi gặp các lãnh đạo ASEAN sẽ mang đến bàn đối thoại những ý tưởng mới mẻ. Thường thì khi lãnh đạo nước lớn đến thăm khu vực, họ lại đưa ra những ý tưởng to lớn và táo bạo đối với hợp tác khu vực”, ông Kung Phoak kỳ vọng.



Dự kiến sáng nay (12/11), Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Campuchia để dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần 10 vào buổi chiều.



Trong hôm nay, dự kiến sẽ diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao với các đối tác lớn của ASEAN. Cụ thể, Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần 19, Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần 2, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần 25, Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN – Canada. Trước đó, đã diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên Hợp Quốc.