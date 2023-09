Tổng thống Biden thăm Việt Nam: Cột mốc hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết điểm mới so với trước đây là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Mỹ số vốn lên đến hàng tỷ USD, góp phần tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động Mỹ.

Cùng với đó, hai bên tập trung vào những lĩnh vực là hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển công nghiệp chế tạo.

Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Bộ Ngoại giao khẳng định đây là lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá. Hai nước sẽ tập trung vào tạo nền tảng công nghệ số, hệ sinh thái bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, các công nghệ phục vụ chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học, nâng cao y tế, dược phẩm.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục chiếm ưu tiên cao trong hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ (Ảnh: Mạnh Quân).

Lĩnh vực thứ 3 được Việt Nam và Mỹ, ưu tiên trong thời gian tới là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

"Đây là điểm sáng, có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước. Kể cả trong tham gia vào các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, đào tạo quân y, cứu trợ cứu nạn, nâng cao năng lực hàng hải và hàng không", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài những lĩnh vực trên, ông Ngọc thông tin Việt Nam và Mỹ cũng sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp với nhau để cùng xử lý các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước…