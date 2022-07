Tổng thống Biden một lần nữa xoáy sâu vào "thuế Putin"

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục đổ lỗi cho người đồng cấp Nga đã gây ra tình trạng lạm phát trầm trọng nhất trong 40 năm, và lần này cho rằng ông Vladimir Putin khiến giá cả trên khắp nước Mỹ tăng cao bằng cách chặn các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Ukraine.

“Chúng ta có một chặng đường dài để đi do lạm phát, mà nguyên nhân là do ông Putin – tôi gọi nó là tăng thuế Putin, do giá xăng và tất cả các loại ngũ cốc mà ông ta ngăn chặn không cho đi vào thị trường,” Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu tại Ohio hôm 6/7.

Trong suốt nhiều tháng, Tổng thống Mỹ đã liên tục cáo buộc cuộc chiến mà Nga phát động ở Ukraine khiến lạm phát tăng, gọi đây là hiện tượng “tăng giá của Putin.” Tranh luận mà ông Biden đưa ra tập trung vào giá xăng và dầu diesel, trong khi chính Mỹ và một số nước đồng minh phương Tây đã áp lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm năng lượng của Nga. Bài phát biểu mới nhất của ông Biden giờ tập trung vào nông sản, mặc dù ông không nêu rõ sự gián đoạn nguồn cung ở Ukraine ảnh hưởng như thế nào tới lạm phát của Mỹ, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Ukraine chiếm khoảng 5% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu trên thế giới. Cuộc xung đột đang diễn ra ở nước này khiến 20 triệu tấn lúa mì và các loại ngũ cốc khác bị mắc kẹt tại cảng. Kiev cáo buộc Nga “ăn trộm” ngũ cốc của họ, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Moscow “sử dụng thực phẩm như vũ khí.”

Mặc dù các nước phương Tây cáo buộc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine, nhưng Moscow liên tục tuyên bố rằng họ sẽ đảm bảo tuyến đường vận chuyển ngũ cốc an toàn nếu như Kiev gỡ bỏ hết mìn ở các khu cảng, và đề xuất xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng Berdyansk và Mariupol mà Nga kiểm soát.

Lạm phát hiện đã trở thành một vấn đề quan trọng tác động đến tỷ lệ ủng hộ ông Biden, trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Ông đã liên tục cố gắng đổ lỗi cho bên khác, thường là chỉ vào nước Nga hoặc phía đảng Cộng hòa, đại dịch COVID-19 hay các công ty dầu khí…

Trong hôm 6/7 vừa qua, ông còn nói rằng đáng lẽ ông đã có thể giảm giá nhiên liệu, thực phẩm, dịch vụ chăm y tế và thuốc kê đơn nếu như các nhà lập pháp đảng Cộng hòa không ngáng đường ông.

“Tôi đấu tranh cùng cực để giảm giá mọi thứ mà các bạn hay nói tới trong lúc ngồi bàn ăn,” ông Biden nói. “Bố tôi thường nói, vào cuối ngày, khi con ngồi vào chiếc bàn đó, con có đủ tiền để trả cho mọi thứ con cần?”

Gần 2/3 người dân Mỹ lo ngại rằng họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho “những thứ cần thiết mỗi ngày,” theo kết quả thăm dò mà YouGove/CBS News công bố hồi tuần trước. Khoảng 69% cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại hoặc trượt dốc vào một cuộc khủng hoảng trong năm tới.

