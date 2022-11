Tổng thống Biden chỉ trích Twitter và Elon Musk

Hôm 4/11, Musk tiết lộ rằng Twitter đang lỗ 4 triệu đô la mỗi ngày vì "các nhóm hoạt động" đã "cố gắng phá hủy quyền tự do ngôn luận ở Mỹ" bằng cách gây áp lực buộc các nhà quảng cáo tẩy chay nền tảng của ông.

Trước đó, tỷ phú công nghệ tuyên bố mục tiêu của ông là biến Twitter thành “một quảng trường kỹ thuật số chung, nơi mọi người có thể tranh luận về các đức tin một cách lành mạnh mà không cần dùng đến bạo lực”.

Yoel Roth – người đứng đầu bộ phận Tin cậy và An toàn (Trust and Safety) của Twitter hôm 5/11 xác nhận công ty này đã cắt giảm 50% nhân sự.



“Tuy nhiên việc cắt giảm này chỉ ảnh hưởng đến khoảng 15% nhân sự của bộ phận Tin cậy và An toàn. Trong đó, các nhân viên kiểm duyệt tuyến đầu của chúng tôi chịu tác động ít nhất”, ông Roth nói, nhấn mạnh rằng nhóm chịu trách nhiệm giám sát - ngăn chặn thông tin sai lệch và nội dung có hại trên nền tảng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.



Theo Roth, việc chống lại thông tin sai lệch trên nền tảng sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Twitter.



Một số nhân viên của công ty cho biết việc sa thải chủ yếu ảnh hưởng đến bộ phận truyền thông, quản lý nội dung…, cũng như một số bộ phận sản phẩm và kỹ thuật.