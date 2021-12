Tổng Thanh tra: Việc phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu

Your browser does not support the audio element.

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực.

Tham nhũng ở một số lĩnh vực vẫn còn biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Công tác kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đối với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; còn có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh.