Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo giải quyết sai phạm tại Việt Đức Complex

Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) vừa ký văn bản thông báo kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi tiếp công dân thành phố Hà Nội mới đây.

Theo văn bản này, ông Vũ Văn Thành (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và đại diện cho hơn 100 hộ dân có căn hộ tại chung cư Việt Đức Complex (164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh chủ đầu tư đã sử dụng một phần diện tích của tầng kỹ thuật vào mục đích kinh doanh.