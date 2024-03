Tổng hợp tin bóng đá ngày 25/03/2024: Man City được dự đoán vô địch Ngoại hạng Anh

Cựu lãnh đạo Liverpool gây phẫn nộ

Cụ thể, Stuart Webber, từng là cựu Giám đốc điều hành tại Liverpool, đồng thời cũng là cựu Giám đốc thể thao của CLB Norwich từ năm 2017-2023. Ông đã gây tranh cãi khi lấy các cầu thủ trẻ tại Liverpool và Norwich làm ví dụ về việc họ sẽ có nguy cơ vào tù nếu không theo đuổi nghiêm túc sự nghiệp bóng đá.

Ông cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những cầu thủ gặp khó khăn, chứ không phải những người đã có sẵn nhiều điều kiện thuận lợi. Abu Kamara, Max Aarons, Jamal Lewis và Raheem Sterling - họ đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool ngày trước. Với hoàn cảnh khó khăn của họ, bóng đá là con đường khả dĩ và an toàn với họ bởi vì nếu không phải bóng đá, họ có thể sẽ phải ngồi tù hoặc gặp những rắc rối khác."

Stuart Webber đưa ra phát ngôn gây tranh cãi (Ảnh: Sky Sport)

Theo The Mirror, các cầu thủ được nhắc đến ở trên đều cảm thấy bị xúc phạm bởi những bình luận của Webber. Không chỉ dừng lại ở đó, những bình luận của Webber đã gây ra phẫn nộ cho gia đình các cầu thủ và một nhà vận động chống phân biệt chủng tộc Kick It Out.