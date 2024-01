Tổng hợp tin bóng đá ngày 23/02/2024: Huyền thoại ghi bàn nhiều nhất tuyển Italy qua đời

Paredes đã lên tiếng nói về phát ngôn gây tranh cãi của Ronaldo được cho là nhắm vào Messi về giải thưởng QBV và FIFA The Best. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1994 nói:"Việc Cristiano Ronaldo nói rằng các giải thưởng (Ballond'Or và The Best) không còn độ uy tín giống như việc Pepe nói rằng các cửa hàng cắt tóc đã lỗi thời, và cũng đã nhiều năm kể từ lần cuối anh ấy đến đó."

Mới đây, Sport Zone đưa tin Real đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Mbappe và đề nghị về chiếc áo số 10 tại Santiago Bernabeu của chân sút người Pháp cũng đã được ban lãnh đạo câu lạc bộ thông qua. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết thêm tiền đạo này muốn nói chuyện với CLB chủ quản trước khi đưa ra quyết định.

Kylian Mbappe là cái tên mà Real Madrid rất mong muốn có được trong nhiều mùa chuyển nhượng gần đây

(Ảnh: Getty)

Theo PSG Talk, ban lãnh đạo thủ đô Paris không sẵn sàng từ bỏ tài sản quý giá của mình, họ đã đưa ra lời đề nghị béo bở trị giá 400 triệu Euro cho đội trưởng với 1 bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm.

Trên trang cá nhân, bạn gái của Garnacho, Eva Garcia đăng bức hình ôm con trai mới chào đời Enzo cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Mẹ con mình chống lại cả thế giới". Ngoài ra, người hâm mộ cũng phát hiện Eva đã bỏ theo dõi trang cá nhân của sao trẻ MU.