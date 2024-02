Tổng hợp tin bóng đá ngày 23/02/2024: Aubameyang trở thành chân sút số 1 lịch sử Europa League

Aubameyang trở thành chân sút số 1 lịch sử Europa League

Với pha lập công cho Marseille trong trận thắng Shakhtar Donetsk 3-1, ở lượt về vòng play-off Europa League, tiền đạo Aubameyang trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Europa League. Tiền đạo 34 tuổi có bàn thứ 31 ở đấu trường này, vượt qua cột mốc 30 bàn của Falcao - cựu cầu thủ của FC Porto, Atletico Madrid, Monaco và Galatasaray. Trong đó, cầu thủ người Gabon ghi 14 bàn cho Arsenal, 8 bàn cho Dortmund, 2 bàn cho Barca và 7 bàn cho Marseille. Aubameyang trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Europa League (Ảnh: Getty) Ở mùa giải hiện tại, Aubameyang đã ghi 16 bàn và 7 pha kiến ​​​​tạo sau 31 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Marseille và trở thành trụ cột không thể thay thế trên hàng công của đội bóng nước Pháp. Toni Kroos thông báo trở lại đội tuyển Đức Trên trang Instagram cá nhân, tiền vệ Toni Kroos xác nhận trở lại đội tuyển Đức vào tháng 3/2024. Ngôi sao của Real viết: "Tôi sẽ trở lại đội tuyển Đức vào tháng Ba, vì tôi rất vui khi nhận được lời mời từ HLV. Tôi chắc chắn rằng ở kỳ Euro sắp tới, tôi và các đồng đội có thể làm được nhiều hơn những gì mọi người mong đợi". Toni Kroos sẽ tham dự Euro 2024 cùng đội tuyển Đức (Ảnh: Getty) Lần cuối tiền vệ này khoác áo tuyển Đức là tại Euro 2020, sau đó Kroos quyết định từ giã ĐTQG ngày 29/6/2021. Với việc xác nhận trở lại đội tuyển, Kroos nhiều khả năng góp mặt ở các trận giao hữu với Pháp và Hà Lan vào cuối tháng Ba tới. Xem thêm: CHÍNH THỨC: Toni Kroos tuyên bố trở lại ĐT Đức Messi phá kỷ lục 30 năm tại Mỹ Theo SSRS, một công ty thăm dò nghiên cứu thể thao, Messi đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh là vận động viên được yêu thích nhất ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm họ thăm dò dữ liệu về một ngôi sao bóng đá đứng đầu bảng xếp hạng. Messi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được yêu thích nhất tại Mỹ (Ảnh: Internet) Những siêu sao như Michael Jordan, Tiger Woods, Peyton Manning, Kobe Bryant, Steph Curry, LeBron James và Tom Brady là những cá nhân khác chỉ giành được vị trí số 1 trong một quý duy nhất. Sau mùa giải đầu tiên tuyệt vời ở MLS và chức vô địch Leagues Cup đầu tiên, El Pulga cũng đã đứng cùng hàng ngũ với những ngôi sao trên. Greenwood sẵn sàng tái xuất tại MU Theo The Sun , Mason Greenwood được cho là sẵn sàng từ chối chuyển đến Barcelona nếu MU vẫn còn quan tâm tới việc đưa cầu thủ này trở lại Old Trafford. Cầu thủ sinh năm 2001 cảm thấy mình mắc một món nợ với Quỷ đỏ thành Manchester. Greenwood sẵn sàng từ chối các đội bóng khác để trở về MU (Ảnh: Getty) Trước đó, Sir Jim Ratcliffe đã nói về mong muốn "hiểu sự thật chứ không phải sự cường điệu" như một khả năng tạo điều kiện cho cầu thủ người Anh được trở lại mái nhà xưa. Lý do khiến cầu thủ này bất đắc dĩ phải tìm bến đỗ mới đến từ biến cố hồi tháng 1/2022 khi bị cáo buộc hành hung bạn gái và một số tội danh khác. Xem thêm: Từ chối gã khổng lồ, Greenwood sẵn sàng tái xuất Old Trafford?

Sao Roma nhập viện khẩn cấp sau va chạm

Trong trận đấu với Feyenoord tại lượt về play-off Europa League, cầu thủ của Roma là Diego Llorente đã phải nhập viện sau pha va chạm với đối thủ. Cụ thể, cú va chạm khiến Llorente đập mặt vào vai của Ayase Ueda, anh bị choáng váng và nằm sân tỏ ra đau đớn, sau đó đội ngũ y tế đã có mặt sơ cứu và rời sân bằng cáng.

Llorente đã phải nhập viện sau cú va chạm trên sân (Ảnh: Getty)

Sau khi rời sân, Llorente được đưa thẳng tới bệnh viện để tiến hành thăm khám và chụp chiếu. Theo kết quả ban đầu được công bố từ giới thạo tin, vấn đề ngôi sao Roma gặp phải không quá nghiêm trọng, đây là một tin tốt cho đội bóng và toàn thể người hâm mộ.

Neymar gửi tiền giúp đỡ Dani Alves