Tổng hợp tin bóng đá ngày 10/02/2024: Trung Quốc hủy trận giao hữu của Argentina

Khán giả Hong Kong được hoàn tiền vụ Messi dự bị

Nhà tổ chức trận giao hữu Inter Miami gặp Hong Kong XI thông báo trả 50% tiền vé, cho khán giả bất mãn vì Messi không thi đấu. Thông báo từ nhà tổ chức Tatler Asia có đoạn:"Chúng tôi xin lỗi những ai cảm thấy thất vọng vì trận Inter Miami gặp Các ngôi sao giải Hong Kong, nhưng trái tim của chúng tôi cũng vỡ vụn. Chúng tôi đã phải đổ máu và mồ hôi để tổ chức một trận đấu đẳng cấp thế giới tại Hong Kong, và chúng tôi cũng bị làm cho thất vọng cũng như các bạn". Khán giả huýt sáo la ó, viết thông điệp đòi trả tiền khi Messi không thi đấu (Ảnh: AP) Tatler Asia là một thương hiệu về phong cách sống và tạp chí. Chính quyền Hong Kong đã đề nghị doanh nghiệp này công khai điều khoản hợp đồng với đội bóng của Beckham, nhưng chưa được đáp ứng. Có 40.000 khán giả ngồi kín sân Hong Kong để xem Inter Miami thi đấu, nhiều người đến sân chỉ để xem Messi chơi bóng, nhưng siêu sao 37 tuổi không vào sân thi đấu. Sau trận, HLV Tata Martino giải thích rằng Messi chấn thương cơ đùi nên không thể mạo hiểm thi đấu giao hữu. Các HLV Ngoại hạng Anh phản đối thẻ xanh Việc thử nghiệm dùng thẻ xanh, để cấm cầu thủ thi đấu 10 phút đã bị các HLV đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh phản đối. HLV Jurgen Klopp nói:"Chúng ta nên giúp các trọng tài làm việc một cách đơn giản nhất có thể. Thử nghiệm thẻ xanh không có vấn đề gì, nhưng ý tưởng này không tuyệt vời cho lắm". HLV Jurgen Klopp cho rằng thẻ xanh không phải ý tưởng tuyệt vời (Ảnh: Getty) HLV Ange Postecoglou của Tottenham nói:"Tôi không hiểu sao mọi người lại vội vã đưa quy định này vào bóng đá. Môn thể thao này có nhiều vấn đề như vậy sao? VAR đã thay đổi bóng đá, nhưng tôi không hiểu thẻ xanh có thể làm được gì. Các môn thể thao khác đang thay đổi để có tiết tấu nhanh hơn, còn bóng đá lại đang làm các trận đấu lộn xộn hơn". Tromg khi đó, HLV Pochettino cho rằng thẻ xanh không phải ý tưởng hay. HLV Mikel Arteta thì nói rằng bóng đá chưa sẵn sàng cho thẻ xanh. Còn HLV Pep Guardiola từ chối bình luận. Real gặp khó trong việc lôi kéo Mbappe Theo Diaro AS, PSG sẽ đề nghị Mbappe ký hợp đồng thêm 2 năm. Đổi lại, cầu thủ người Pháp sẽ nhận mức lương 80 triệu euro mỗi năm, con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu. PSG có động thái sau thông tin Mbappe chưa thể thống nhất với Real về quyền lợi về tài chính. Cầu thủ người Pháp yêu cầu mức lương 43 triệu euro tại Bernabeu. Nếu chấp thuận, Real sẽ phá vỡ cấu trúc lương, 2 cầu thủ nhận lương cao nhất của đội bóng Hoàng gia là Vinicius Jr và Jude Bellingham với 12 triệu euro mỗi mùa. Thương vụ Mbappe đến Real đang gặp khó trong việc thống nhất vấn đề tài chính (Ảnh: Getty) Trước đó, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Mbappe đã yêu cầu Real chi 125 triệu euro phí lót tay ngay sau khi ký hợp đồng. Ngoài ra, cầu thủ người Pháp còn đòi hưởng hơn 60% tiền bản quyền hình ảnh tại đội bóng mới. Sao Liverpool tố cáo Arsenal ăn cắp Sau trận đấu giữa Arsenal và Liverpool, các cầu thủ của "Pháo thủ" và HLV Mikel Arteta ăn mừng bàn thắng bằng cách chạy nhanh xuống đường biên trước khi tung cú đấm về phía cổ động viên đang tưng bừng sau tiếng còi mãn cuộc. Cách ăn mừng này được cho là tương tự như những động tác bơm nắm đấm đặc trưng của HLV Jurgen Klopp, điều mà ông thường thực hiện sau chiến thắng của "The Kop" tại Anfield. HLV Mikel Arteta được cho là bắt chước cách ăn mừng bàn thắng của HLV Jurgen Klopp (Ảnh: AFP) Phát biểu về điều này, tiền vệ trẻ Curtis Jones của Liverpool nói với Football Focus: “...Trong nhiều năm, chúng tôi luôn là một đội, người hâm mộ của chúng tôi đã nói về điều đó và về chính huấn luyện viên, cách ông ấy đấm vào không khí và ăn mừng cùng những người hâm mộ, những thứ tương tự. Điều đó giống như việc của chúng tôi. Vì vậy, nếu họ muốn ăn cắp đồ của chúng tôi, điều đó cho thấy rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và có những người đang sao chép chúng tôi, dù đó là một đội bóng lớn”. Phát biểu của tiền vệ trẻ người Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và nhiều tranh cãi đã nổ ra, hiện chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại và dự đoán tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Xabi Alonso đến Liverpool thay Jurgen Klopp Theo Empire of the Kop, Schweinsteiger đã tiết lộ thông tin về việc Xabi Alonso đến Liverpool thay Jurgen Klopp với đài truyền hình ARD của Đức. Cựu sao này nói: “Tôi biết Alonso và tôi tin rằng một ngày nào đó được huấn luyện Liverpool là ước mơ lớn của anh ấy. Tôi chắc chắn rằng có khả năng Alonso sẽ chuyển đến Liverpool vào mùa hè này. Tôi muốn anh ấy ở lại Bundesliga lâu hơn một chút vì Alonso đang làm nên điều to lớn tại giải đấu này... ” Khả năng Xabi Alonso thay Jurgen Klopp là rất cao (Ảnh: Internet) MU bán vội 3 ngôi sao Theo Daily Star, kỷ nguyên của Sir Jim Ratcliffe tại MU có thể bắt đầu sớm bằng việc vị tỷ phú người Anh sẽ cải tổ đội bóng bằng cách cho 3 ngôi sao trong đội hình một ra đi. Đầu tiên là Christian Eriksen, cầu thủ người Đan Mạch đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính, Galatasaray có thể là điểm dừng chân tiếp theo của Eriksen. Cái tên thứ 2 có thể rời Old Trafford là Anthony Martial, tiền đạo đã trải qua 9 năm ở "Quỷ đỏ" nhưng vẫn đang phải vật lộn trong việc lấy lại phong độ vì chấn thương. Ngôi sao người Pháp được cho là đang nằm trong tầm ngắm CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Martial và Varane được cho là sẽ sớm rời MU (Ảnh: Getty) Raphael Varane là cái tên tiếp theo, trung vệ 30 tuổi này được cho là sẽ hội ngộ với Ronaldo tại Al-Nassr. Tuy nhiên, vì việc thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, nên khả năng Varane chuyển đến MLS có thể dễ dàng hơn.