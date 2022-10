Tổng hành dinh châm biếm và nguồn cơn sự "xuống cấp" ở Man Utd

Bên ngoài tòa nhà văn phòng tại Washington DC, nơi Joel Glazer sử dụng làm trung tâm chỉ huy Manchester United, một biển báo ghi: United Bank: 24 hour ATM. Như một sự xếp đặt đầy châm biếm, tréo ngoe và trêu ngươi, chỉ dấu để biết trung tâm đầu não của Man Utd lại là một cây ATM cùng tên dưới chân tòa nhà.

Đối với nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, nhà Glazer xem Man Utd chẳng khác nào cỗ máy rút tiền cá nhân. Như cựu thủ quân Gary Neville so sánh trong cuốn The People's Game: A View From A Front Seat in Football (tạm dịch: Môn thể thao quốc dân: Góc nhìn từ hàng ghế trước trong bóng đá): "Về cơ bản, dường như tất cả chỉ rút tiền ra".

Những con số chứng minh mạnh mẽ cho quan điểm vừa nêu. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát đội bóng nổi tiếng nhất hành tinh vào năm 2005, nhà Glazer nhận khoảng 457 triệu bảng (486 triệu USD) cho các khoản vay ưu đãi, bán cổ phiếu và thu cổ tức. Yếu tố cuối cùng gây ra nhiều tranh cãi nhất - Man Utd là đội bóng Ngoại hạng Anh duy nhất trả tiền cho các cổ đông. Dòng tiền lợi nhuận từ cổ phiếu tiếp tục chảy trong thời gian đại dịch cho dù Man Utd báo khoản lỗ kỷ lục lên tới 115,5 triệu bảng trong năm tài chính 2021/22.

Trong báo cáo tài chính được công bố vào trung tuần tháng 9, dữ liệu cho thấy 33,6 triệu bảng là số tiền được chi để trả cổ tức cho các cổ đông, trong đó 6 anh chị em nhà Glazer chiếm phần lớn. Chiều ngược lại, hạn mức tín dụng của Man Utd bị giảm 40 triệu bảng.

Tình trạng cạn kiệt tài chính như vậy đã tiếp thêm động lực cho phong trào chống lại quyền kiểm soát đội chủ sân Old Trafford của gia đình Glazer, vốn được khơi dậy từ vụ binh biến bất thành European Super League. Thực tế, dĩ nhiên phong trào phản đối giới chủ tại Man Utd luôn hiện hữu, lúc âm ỉ, khi bùng phát, suốt 17 năm nhà Glazer cầm quyền, ngay trước cả thời điểm nhà tài phiệt quá cố Malcolm Glazer mua lại Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, sự bùng phát lần này đem lại cảm giác khác lạ. Ngọn lửa đấu tranh được duy trì bền bỉ cũng như xuất hiện hiện tượng biểu tình tiệm cận bạo loạn. Bằng chứng là các cổ động viên (CĐV) tràn vào Old Trafford trước trận đấu Man Utd đấu Liverpool vào tháng 5/2021.

Những CĐV thường xuyên hành quân đến Old Trafford với tinh thần đoàn kết và trong mọi trận đấu, những người cùng khổ ấy hát vang bài hát chống lại nhà Glazer. Ngay cả những thời điểm trọng đại và hoan hỉ, người hâm mộ vẫn gào rú những câu từ thống thiết, ai oán và căm phẫn nhắm vào giới chủ đến từ nước Mỹ, từ lễ ra mắt Casemiro, cho đến thời điểm Antony ghi bàn vào lưới Arsenal. Bên đó, hàng loạt biểu ngữ từ đấu tranh ôn hòa đến chống đối cực đoan, ví dụ như băng-rôn "Hang the Glazers" (Treo cổ nhà Glazer), được các CĐV mang đến sân và trưng lên khắp khán đài.

Các nhà tài trợ của Man Utd cũng ở trong tình trạng tương tự. Một số nhãn hàng chứng kiến điểm trực tuyến giảm mạnh do hàng trăm đánh giá tiêu cực. Theo các thành viên The 1958, nhóm CĐV chống đối nhà Glazer, Giám đốc điều hành Richard Arnold thừa nhận ở cuộc nói chuyện ngẫu hứng trong quán rượu rằng "chiến thuật chống phá" như vậy có hiệu quả trong việc gây ra sự gián đoạn quyền lực tại Man Utd.

Quan trọng hơn hết, những nguồn tin xác tín cho biết khả năng gia đình Glazer, cụ thể là anh em Joel và Avram, đang tìm cách bán một phần thiểu số cổ phiếu Man Utd.