Tổng giám đốc “dỏm” lừa 400 người góp vốn, chiếm đoạt 50 tỷ đồng

Bà Hoa đồng ý tham gia vào dự án và đưa cho Hậu số tiền 150 triệu đồng. Để cho bà Hoa tin tưởng đây là Ngân hàng số Vương quốc Anh, Hậu đã chỉ đạo Đồng Xuân Phong cài đặt phần mềm ROG Global trên điện thoại di động của bà Hoa. Do bà Hoa không biết sử dụng nên Phong đã hướng dẫn bà Hoa xem thông tin trên điện thoại thấy hiển thị nội dung số tiền ETH tương ứng với tiền của bà Hoa đã đưa cho Hậu.

Hậu đã thuê Lê Hồng Phương (SN 1989, ở tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), xây dựng ứng dụng mang tên RVG Global. Trên thực tế, dự án RVG là do Hậu và các đối tượng tự xây dựng lên, không đăng ký hoạt động kinh doanh, không có bất kỳ hoạt động gì phát sinh lợi nhuận, không được cấp mã số thuế và đóng thuế theo quy định pháp luật.

Ngày hôm sau, khi nhóm đối tượng về Hà Nội, Vũ Đức Hậu đã lấy số tiền 45 triệu đồng, tương ứng với 30% số tiền bà Nguyễn Thị Hoa đã đưa cho Vũ Đức Hậu. Số tiền này, Vũ Đức Hậu chia cho 6 người gồm Vũ Đức Hậu, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Thị Hồng, Đồng Xuân Phong, Phạm Văn Hà, Lê Viết Tuyên mỗi người 7,5 triệu đồng.

Số tiền 105 triệu đồng còn lại, Hậu sử dụng để mua tiền điện tử ETH trên mạng Internet. Hậu trả tiền cho bà Hoa 3 lần với số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời, Hậu đã chỉ đạo thiết lập hệ thống RVG để hiển thị trên tài khoản của người tham gia số hiển thị ảo, hình thức để mọi người tin tưởng vào khoản tiền của mình vẫn còn ở đó, vẫn được hưởng lợi nhuận để tiếp tục tham gia, lôi kéo thêm người khác tham gia dự án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hậu. Mở rộng điều tra, đã khởi tố Phong và Hà về hành vi phạm tội trên.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Quang Bình - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Bản chất của dự án RVG do Hậu và các đối tượng tự xây dựng lên không đăng ký hoạt động kinh doanh, không có bất kỳ hoạt động gì phát sinh lợi nhuận, không được cấp mã số thuế và đóng thuế theo quy định pháp luật mà thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước theo mô hình đa cấp với mục tiêu chiếm đoạt tài sản của người tham gia thông qua ứng dụng số mang tên RVG Global”.

Cũng theo Trung tá Bình, Vũ Đức Hậu và nhóm đối tượng đã thống nhất lấy 30% tiền của người tham gia để chia nhau, 70% tiền còn lại để duy trì dự án, trả cho người tham gia trước và trao thưởng. Nhóm này sử dụng nhiều phương pháp thuyết phục, lôi kéo để người tham gia tin tưởng dự án RVG Ngân hàng số Vương quốc Anh là Ngân hàng thật, được cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, huy động vốn trả lãi suất cao hơn với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong nước để lừa đảo người bị hại.

Qua vụ án trên là bài học cảnh tỉnh cho không ít người nhẹ dạ, cả tin.