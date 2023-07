Tổng giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh tử vong, nghi nhảy lầu tự tử

Chiều 2-7, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Hạ Long cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên khiến ông H.A.D. (SN 1979, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đăng kiểm xe Cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đơn vị quản lý Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 14-01D, tử vong.