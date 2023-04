Tổng giám đốc Bluesky bị cáo buộc đưa hối lộ nhiều nhất vụ 'chuyến bay giải cứu'

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, Lê Hồng Sơn đã bàn bạc, thống nhất cùng Nguyễn Thị Thanh Hằng (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Bluesky) móc nối, đưa hối lộ cho các bị can có thẩm quyền hơn 38,5 tỷ đồng để xin giấy phép thực hiện 109 chuyến bay combo.

Bị can Lê Hồng Sơn