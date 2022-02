Tổng giám đốc bị bắt, anh em chủ tịch thoái lui... ông lớn BĐS 'tan tác'

Trong đơn, ông Hiếu nêu lý do vì sức khỏe không thể đảm nhiệm cương vị này. Ông Hiếu cũng đề nghị Hội đồng quản trị bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT thay ông ngay sau ngày ông rời vị trí lãnh TDH.

Trước đó, một cá nhân khác là ông Tạ Chí Cường trong cương vị thành viên HĐQT cũng xin rời ghế lãnh đạo TDH, dù ông mới được bổ nhiệm vị trí này từ tháng 12/2021

Mới nhất, trong cuộc họp HĐQT vào ngày 23/2, TDH đã việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lữ Minh Sơn. Ông Sơn được TDH bổ nhiệm thay thế vị trí ông Lê Chí Hiếu tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 9/2 cho đến khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trước đó, ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức

TDH đang khủng hoảng dàn lãnh đạo chủ chốt, sau khi hàng loạt vị trí trong HĐQT bị bắt và lần lượt xin ra khỏi TDH.