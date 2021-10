Tổng đài tư vấn bán hàng 1900, chỉ nghe nhạc cũng mất tiền điện thoại

Tổng đài 1900 và chiêu phí chồng phí "nuốt tiền" tài khoản khách hàng



Đó là cách mà nhiều người ví von cho việc chọn lựa dịch vụ từ các thương hiệu sử dụng tổng đài 1900 là kênh kết nối, xử lý vấn đề mà người dùng gặp phải.



Với nhiều người, tổng đài 1900 được xem là chỗ "đốt tiền" tài khoản bởi nghe nhạc không cũng tốn ít nhất 1.000 đồng/phút.



Do được tính cước từ tài khoản chính khi gọi tổng đài 1900, nên nhiều người dù có tiền trong tài khoản khuyến mãi vẫn không gọi được. Trong trường hợp cần thiết, sẽ là thiệt hại cho người dùng bởi họ có thể gọi cho số tổng đài bình thường thay cho 1900.



Theo phản ánh của hành khách Xuyên Nguyễn (Long An), do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh cần hoàn vé máy bay. Tuy nhiên, sau khi gửi mail không hồi đáp trong nhiều ngày, anh gọi tổng đài để mong được giải quyết mau lẹ và kết quả bị trừ gần 100.000 đồng mà vẫn không thể gặp được tổng đài viên vì bận.

Một khách hàng đắn đo khi sử dụng dịch vụ vì chính tổng đài 1900 thu tiền khi cần hỗ trợ.