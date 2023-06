Tổng Bí thư: Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, xử một người để cứu muôn người

Theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; coi xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong cả nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với tinh thần "Chỉ biết còn Đảng là còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"...

Trước đó, các đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, gây khó khăn cho công tác dự báo, hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động, trách nhiệm tham mưu nhằm giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược; triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, theo đúng lộ trình, toàn diện trên các mặt công tác… Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng.