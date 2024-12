Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Nguyễn Quyết

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương đến viếng, tiễn đưa Đại tướng Nguyễn Quyết. Sáng 27/12, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang Đại tướng Nguyễn Quyết theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Lễ tang Đại tướng Nguyễn Quyết được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng tham gia đoàn viếng. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Quyết. Bày tỏ tiếc thương Đại tướng Nguyễn Quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kính viếng đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, người cộng sản kiên cường, đã tham gia lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Cuộc đời cách mạng của đồng chí bắt đầu từ rất sớm, từ những ngày còn rất khó khăn của đất nước, nhưng đồng chí đã giác ngộ rất sớm, đã nhận thức đúng con đường cách mạng của Đảng, và tham gia lãnh đạo cách mạng, quân đội giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại niềm vinh quang cho đất nước, cho quê hương. Cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và thanh niên học tập và noi theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thành quả cách mạng và sẽ bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta”. Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu vào viếng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước tham gia đoàn viếng. Đoàn Chủ tịch nước vào viếng. Chủ tịch nước Lương Cường thắp hương tại lễ viếng. Ghi sổ tang, Chủ tịch nước Lương Cường viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Một vị tướng tài năng, đức độ, nhất mực trung thành, nhưng cũng rất bình dị, gần gũi của Đảng ta, Quân đội ta. Với 102 tuổi đời, 85 tuổi Đảng, hơn 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Được giao giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng chí đều để lại dấu ấn đậm nét, tiêu biểu như: Là người Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết đoán, bản lĩnh, sáng tạo trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; vị chỉ huy Liên khu 5 kiên cường, anh dũng trong kháng chiến chống Pháp; vị Tư lệnh Quân khu 3 “làm giàu, đánh thắng” trong kháng chiến chống Mỹ; nhà quân sự, nhà chính trị với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến của đồng chí”. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn viếng có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các bộ ngành. Đoàn Chính phủ vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng. Các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia đoàn viếng. Đoàn Quốc hội vào viếng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Nguyễn Quyết, Người Cộng sản kiên trung, bản lĩnh, trí tuệ, hội tụ đầy đủ nhân cách của một vị tướng tiêu biểu trong Thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng đã đi xa mãi mãi nhưng những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội vẫn sẽ còn mãi mãi. Đại tướng mất đi là tổn thất rất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, Quân đội ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng. Xin gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất”. Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có đại diện các tổ chức, đoàn thể, thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có các nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.... Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh, sĩ quan vào viếng. Đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu. Trong sáng nay nhiều đoàn đại biểu ban, bộ ngành, địa phương và nhân dân đã vào viếng, chia buồn với gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết. Đại tướng Nguyễn Quyết (tên khai sinh Nguyễn Tiến Văn) sinh ngày 20/8/1922; quê quán xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6; Bí thư Trung ương Đảng khóa 6I; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa 8 (nay là Phó Chủ tịch nước); nguyên là: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại biểu Quốc hội khóa 4, 7, 8. Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Lễ truy điệu Đại tướng Nguyễn Quyết được tổ chức lúc 13h30; lễ an táng lúc 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.