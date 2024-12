Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, từ đó đổi mới mạnh mẽ công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai các biện pháp bảo vệ ANTT. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). Sáng 17/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2024. Đặt vấn đề "Công an phải làm gì trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Công an phải thấm nhuần và thực hiện cho bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công an phải có kế hoạch. Công an không thể đi sau công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải. Tốt nhất là Công an đi trước". Theo đó, Công an phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia; về phòng, chống lãng phí; về chống ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo… Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, từ đó đổi mới mạnh mẽ công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng: Bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; cao hơn, phải tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội cho phát triển đất nước, không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). "Bảo đảm an ninh, trật tự phải góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước" - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Bên cạnh nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, tập trung nắm, tham mưu về cơ hội phát triển, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, về công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường đóng góp của Việt Nam với hòa bình ở khu vực và trên thế giới, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân phải dành toàn tâm, toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là bảo vệ nhân sự và văn kiện; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới; bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đan xen nhiều khó khăn, phức tạp - việc không nắm bắt được cơ hội phát triển, đồng nghĩa với tụt hậu xa hơn so với bạn bè thế giới, bỏ lỡ thời điểm "then chốt" lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, phương pháp làm việc khoa học. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng chắc chắn, với truyền thống đoàn kết, ý chí, bản lĩnh vững vàng và tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương, toàn lực lượng Công an nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2025; thi đua lập nhiều thành tích, chiến công chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN). Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan Trung ương. Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì giúp Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện các văn bản đảm bảo chất lượng, tiến độ phục vụ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80, Hội nghị tổng kết công tác đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).