Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Trung ương cũng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; kiện toàn nhân sự các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ ở Trung ương và một số ban chỉ đạo; kiện toàn và cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số cơ quan đảng, Nhà nước.

Về tình hình kinh tế - xã hội, các lãnh đạo chủ chốt đánh giá có chuyển biến tích cực khi kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách Nhà nước tăng, tình hình tài chính - ngân sách Nhà nước tiếp tục được cải thiện.

Cùng với đó, tín hiệu tích cực cũng đến từ lượng khách quốc tế tới Việt Nam, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hay thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.

Lãnh đạo chủ chốt cho biết Chính phủ đã hoàn thành, phê duyệt Quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội; có nhiều giải pháp quyết liệt để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy các công trình, dự án quan trọng quốc gia, phát triển nhà ở xã hội, bình ổn thị trường vàng, thị trường tín dụng.

Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 về " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác an sinh xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng được quan tâm.

Ngoài ra, theo các lãnh đạo chủ chốt, lĩnh vực kiểm tra, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam…