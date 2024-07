Tổng Bí thư: Khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước

Nội dung này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu gửi đến Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024, sáng 4/7.

Vì điều kiện không thể về dự trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu nêu một số ý kiến có tính gợi mở để các đại biểu thảo luận.

Làm rõ nhiều vụ án làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở

Đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Công an Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Bí thư ghi nhận Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động nắm chắc tình hình, phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo thống kê, trong 6 tháng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an chủ động thu thập, phân tích, đánh giá tình hình, có trên 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham mưu các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp thông tin, luận cứ cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đường lối đối ngoại, được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

Cũng theo đánh giá của Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.