Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

“Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022), tôi thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Như chúng ta đều biết, cách đây 70 năm, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL quyết định thành lập Nhà in Quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Xuất bản, In, Phát hành sách cách mạng nước ta; và từ đó, ngày 10/10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.