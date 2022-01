Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng

Your browser does not support the audio element.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Chính phủ, diễn ra sáng nay (5/1).

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, chúc mừng và cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu, kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2021. Kết quả này đã góp phần đưa đất nước ta vượt qua thách thức hết sức to lớn, nặng nề chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra, tiếp tục làm rạng rỡ tổ quốc ta, tô thắm thêm lịch sử và truyền thống anh hùng của dân tộc ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, do hậu quả nặng nề bởi đợt dịch lần thứ 4 gây ra, tăng trưởng kinh tế cả năm 2021 chỉ đạt 2,58%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 6%.