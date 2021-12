Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 14/12, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Đối ngoại toàn quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử, là hội nghị đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức về đối ngoại để bàn về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân của cả hệ thống chính trị.

Giải quyết tốt đối nội - đối ngoại

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XIII một cách rất đồng bộ, toàn diện, trên tất cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại.