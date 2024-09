Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em 10.000 tấn gạo

Tại hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba anh em 10.000 tấn gạo. XEM VIDEO: Chiều 26/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez nhấn mạnh, chuyến thăm đầu tiên đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao độ và tinh thần đoàn kết cách mạng hai Đảng, hai nước. Cuba hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt, thủy chung với Việt Nam; sẽ tiếp tục đoàn kết cùng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm một lần nữa khẳng định sự coi trọng, quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ gắn bó, đồng chí, anh em mẫu mực trong quan hệ quốc tế, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý giá mà Việt Nam đã dành cho Cuba trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, trong đó có sự hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh lương thực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; trân trọng những nỗ lực to lớn, thường xuyên của Đảng Cộng sản Cuba... Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, với lịch sử vẻ vang và nền tảng vững chắc của Cách mạng Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Việt Nam luôn đoàn kết với Cuba, coi thành công của Cuba là thành công của chính mình, cùng trăn trở trước những khó khăn, thách thức mà Cuba phải giải quyết. Lập trường trước sau như một của Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ các lệnh bao vây, cấm vận đối với Cuba... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez đã trao đổi về quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự tương đồng giữa Việt Nam và Cuba về lịch sử, về tâm hồn, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mối quan hệ bền chặt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro gây dựng, tôi luyện qua thời gian. Hai lãnh đạo quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba lên một tầm cao mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển... Trên tinh thần đó, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi và phối hợp trên các vấn đề chính trị, chiến lược, trong đó có việc phát huy hiệu quả các chuyến thăm, trao đổi dưới hình thức linh hoạt, nhất là ở cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, lãnh đạo và nhân dân Cuba về những tình cảm sâu sắc, sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em. Ảnh: TTXVN Quan hệ hai Đảng là nền tảng chính trị định hướng chiến lược cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các ban, cơ quan tham mưu của hai Đảng trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp tổ chức tốt Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng và Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về tầm nhìn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro và các hoạt động hợp tác khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez nhấn mạnh nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba và các cơ chế khác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez nhất trí cao đẩy mạnh và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, cùng nghiên cứu những phương thức hợp tác mới, tháo gỡ khó khăn, phát huy Hiệp định thương mại giữa hai nước nhằm nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD trong 5 năm tới. Hai nước sẽ tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh doanh bền vững của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, phù hợp với chính sách thu hút đầu tư để phát triển kinh tế của Cuba. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn. Ảnh: TTXVN Hai nhà lãnh đạo ủng hộ các cơ quan liên quan của hai bên tăng cường phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực. Hai lãnh đạo đồng thời nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong năng lượng, công nghệ sinh học, y tế, du lịch, viễn thông, xây dựng; thúc đẩy hợp tác địa phương, nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez nhất trí tiếp tục tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế. Hai lãnh đạo cùng chia sẻ về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển; nhất trí cho rằng tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez sang thăm Việt Nam trong năm 2025 vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) và Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Ảnh: TTXVN Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba anh em 10.000 tấn gạo; Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 500 máy tính; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Trung tâm những người lao động Cuba và một số địa phương Việt Nam tặng nhân dân Cuba một số món quà. Ngay sau hội đàm, hai lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác ban, bộ, ngành và địa phương hai nước.