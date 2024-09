Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương Jose Marti

Tối 26/9, giờ địa phương (sáng 27/9, giờ Việt Nam), tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trao Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Cuba để ghi nhận những đóng góp vô giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào việc phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Tham dự buổi lễ trang trọng này có Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên chính thức đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Về phía Cuba có Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, bà Lis Cuesta Peraza; các Ủy viên Bộ Chính trị: Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội; Manuel Marrero Cruz, Thủ tướng Chính phủ; Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; Alvaro Lopez Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng; Lazaro Alberto Alvarez Casas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Emilio Lozada Garcia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez (bên phải) nồng nhiệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mở đầu lễ trao tặng Huân chương Jose Marti, sau khi đội nghi lễ vào vị trí, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó là phần diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, nêu bật những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của ông nhằm vun đắp và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Trực tiếp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez đã trao và gắn Huân chương Jose Marti lên ngực áo cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tình cảm chân thành của những người anh em thân thiết. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động và vinh dự được đón nhận Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Cuba do đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez trực tiếp trao tặng. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với tình cảm và sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với những nỗ lực và đóng góp cho việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc trao tặng Huân chương Jose Marti cho cá nhân đồng chí thể hiện sinh động sự coi trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đối với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó Việt Nam - Cuba do các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối Jose Marti, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và được thử thách qua thời gian. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà" cũng như câu nói nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" của lãnh tụ Fidel Castro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy trong những năm qua mối quan hệ đoàn kết truyền thống và hữu nghị đặc biệt được tiếp tục củng cố ngày càng bền chặt; hai Đảng, hai nước mở rộng và đưa vào chiều sâu quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước theo lý tưởng và lợi ích chung là đi lên chủ nghĩa xã hội. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng và yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc chấm dứt ngay và vô điều kiện sự bao vây, cấm vận cũng như các chính sách, hành động thù địch khác chống Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Cuba anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba sẽ vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của mình, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.