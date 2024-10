Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nghiệp hàng đầu Ireland

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều doanh nghiệp Ireland đã có các dự án đầu tư hiệu quả và gặt hái thành công nhất định trong nhiều lĩnh vực, tại một số địa phương của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland, sáng 3/10 (theo giờ địa phương), Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ireland, Tổ chức Doanh nghiệp Ireland (Enterprise Ireland) trực thuộc Chính phủ Ireland và Phòng Thương mại thành phố Dublin (Dublin Chamber of Commerce) tổ chức cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu Ireland. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và đầy ý nghĩa với sự tham gia của các Chủ tịch, tổng giám đốc, lãnh đạo 15 tập đoàn lớn nhất Ireland có quan tâm và có đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào 4 lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, đầy tiềm năng, bao gồm: công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp - năng lượng, y tế. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Ireland, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên Lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu Ireland có cơ hội trực tiếp chia sẻ với Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam một cách cụ thể về các dự án đầu tư, kinh doanh đã, đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, những kế hoạch, định hướng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của phía Ireland trong thời gian tới, cũng như đề xuất cách thức để nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu Ireland Sau khi lắng nghe những ý kiến của các doanh nghiệp Ireland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, chia sẻ thông tin của các doanh nghiệp về các dự án đầu tư, kinh doanh đã và đang được triển khai, cũng như các ý tưởng mong muốn được triển khai trong thời gian tới của doanh nghiệp Ireland tại Việt Nam; và các kiến nghị về cách thức nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy nhiều doanh nghiệp Ireland đã có các dự án đầu tư hiệu quả và gặt hái thành công nhất định trong nhiều lĩnh vực, tại một số địa phương của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết cảm nhận được năng lượng, sự năng động và nhiệt huyết cộng đồng doanh nghiệp Ireland trong quyết tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư với Việt Nam trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, với các nhóm quan tâm của các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp phát thải thấp và nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học hay bán dẫn tại Việt Nam, đây cũng là những ngành mà Việt Nam định hướng tập trung ưu tiên phát triển trong thời gian tới đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: "Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam chủ trương tận dụng hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao. Với tầm nhìn dài hạn trên, Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Theo đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), công nghệ sinh học, y tế, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển...". Trước bối cảnh và vận hội mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai nước; kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ireland đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Đại diện doanh nghiệp Ireland phát biểu tại buổi gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn: "Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Ireland, với năng lực, nguồn lực của mình, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa tại Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp đã triển khai dự án tại Việt Nam, chúng tôi khuyến khích các Bạn mở rộng dự án hợp tác. Đối với các công ty đang nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn các Bạn ưu tiên, chọn lựa Việt Nam làm điểm đến chiến lược để đầu tư, xây dựng cơ sở, một mặt cung cấp sản phẩm sản xuất cho thị trường trong nước, mặt khác có thể tận dụng ưu đãi từ hệ thống các Hiệp định thương mại tự do hiện có của Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực và thế giới. Tôi khẳng định, Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp Ireland mở rộng hợp tác với Việt Nam. Chúng tôi coi thành công của các Bạn cũng chính là thành công của chúng tôi". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời mong muốn doanh nghiệp Ireland quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh với tinh thần hiệu quả, bền vững, trách nhiệm xã hội cao, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu của Việt Nam.