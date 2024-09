Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự các hội nghị ở Liên Hợp Quốc

Tại New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự hàng loạt hoạt động quan trọng đa phương và song phương. Chiều 21/9 (giờ New York, Mỹ - tức sáng 22/9 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế J.F Kennedy (New York) bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Mỹ. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra từ ngày 22 - 23/9, trước khi khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 vào ngày 24/9. Với chủ đề "Giải pháp đa phương vì một tương lai tốt đẹp hơn", hội nghị nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các mục tiêu khí hậu, thống nhất giải pháp cho thách thức toàn cầu, củng cố quản trị toàn cầu. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn tại sân bay có: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và phái đoàn. Ảnh: TTXVN Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đã và đang không ngừng có những đóng góp ý nghĩa, rất quan trọng cho Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã gửi các chiến sĩ gìn giữ hòa bình tới nhiều điểm nóng trên thế giới. Việt Nam cũng có nhiều đóng góp trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2026, thành viên Ủy ban Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2027 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc... Mặt khác, chuyến công tác tại Mỹ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, có các cuộc gặp song phương bên lề và tham dự các sự kiện khác. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một chương trình hoạt động rất phong phú, đa dạng với hàng loạt cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo, bạn bè trong chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, học giả, bà con kiều bào… Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 1 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Columbia. Nhân dịp này, nhiều thành viên trong đoàn cũng sẽ có các hoạt động song phương với đối tác Mỹ.