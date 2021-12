Tôn vinh chiến binh ung thư: Cô giáo mầm non chiến thắng ung thư di căn

Your browser does not support the audio element.

Nhằm tìm ra và tôn vinh những con người đang hàng ngày giúp đỡ, truyền cảm hứng cho những người bệnh ung thư có thêm nghị lực, vững tin vào khoa học. Vừa qua, Dược phẩm GHV và Chuyên trang ung thư Báo điện tử Dân trí đã tổ chức trao 10 giải "Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư" cho 10 nhân vật có đóng góp trực tiếp trong việc sẻ chia, giúp đỡ những người đồng bệnh có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư - Đoàn Thị Thoan

Cười để quên đi buồn đau

Có mặt trong buổi lễ tôn vinh Tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cô giáo Đoàn Thị Thoan khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Là một bệnh nhân ung thư đang trong quá trình điều trị, song chị thật xinh đẹp và luôn cười rạng rỡ. Chị nói rằng: "Chúng ta hãy luôn cười thật nhiều, cười thật vui để quên đi những buồn đau trong cuộc đời này. Dù đang gặp phải chuyện gì, khó khăn như thế nào thì nụ cười sẽ mang đến nghị lực, giúp tinh thần của chúng ta tốt hơn".