Tôn Di vẫn sống chung nhà với Đổng Tử Kiện sau ly hôn

Tôn Di và chồng cũ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nguyên nhân ly hôn do cả hai không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống, dẫn đến việc phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn. Trước đó, trong chương trình thực tế See You Again 2021, nữ diễn viên chia sẻ cảm thấy mệt mỏi, áp lực khi liên tục bị gia đình thúc sinh con thứ 2. Tuy nhiên, cô lại mong muốn dành thời gian cho bản thân, trái với nguyện vọng của gia đình.