Tốn 11 triệu tiền điện 1 tháng do 2 sai lầm khi dùng điều hòa

Trong vòng một tháng trở lại đây, Malaysia đã phải trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ đạt ít nhất 35 độ C, thậm chí có ngày gần 40 độ C, đe dọa nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của người dân với ít nhất 2 ca tử vong do sốc nhiệt đã được ghi nhận ở các bang.

Tình trạng nắng nóng cũng khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn mà việc đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường là một trong số đó. Mới đây, một phụ nữ ở nước này đã chia sẻ câu chuyện lần đầu tiên trong đời phải trả hóa đơn tiền điện là 11 triệu đồng/tháng và bài đăng nhanh chóng viral trên MXH.

Phải trả 11 triệu tiền điện do 2 thói quen sai lầm khi dùng điều hòa

Theo thông tin trên tờ World Of Buzz, mới đây, người phụ nữ tên Rose Tiara đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân cho thấy cô đã sốc thé nào khi nhìn thấy hóa đơn tiền điện của tháng 4 là 2.072 Ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia, tương đương khoảng 11 triệu VNĐ). Rose cho biết đây cũng là số tiền nhiều nhất từ trước tới nay mà cô từng phải trả. Lần nhiều thứ nhì chỉ là 1600 Ringgit (tương đương 8,5 triệu VNĐ).

Bài đăng của người phụ nữ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với 2,5k lượt xem, hơn 700 bình luận và hơn 400 lượt chia sẻ.

Ban đầu, con số trên có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy hoảng hốt, vì nó khá lớn. Tuy nhiên, khi Rose chia sẻ về thói quen dùng điều hòa của cô thì ai nấy đều hiểu ra lý do.

