Tomboy đẹp nhất Việt Nam khoá môi Xoài Non: Viusal 'đỉnh nóc kịch trần', bí ẩn nhất là chuyện yêu đương

Thông tin Gil Lê hẹn hò Xoài Non đang là tâm điểm quan tâm từ cư dân mạng. Cặp đôi được bắt gặp đang hẹn hò ở sân pickleball. Trước đó cả hai cũng được phát hiện có nhiều cử chỉ quan tâm ngọt ngào ngay trên sóng livestream và được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình.

Your browser does not support the video tag.

Xoài Non và Gil Lê hôn nhau tình tứ

Đương nhiên mọi thông tin về Gil Lê cũng nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ netizen, ai cũng tò mò “Người ấy là ai mà lại chiếm được trái tim của mỹ nhân?”.



Từ nghệ sĩ đa tài lấn sân livestream chốt đơn

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa tài. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, cô là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính. Từ đó đến nay, Gil Lê vẫn được xem là tomboy đẹp nhất Việt Nam.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Song song với hoạt động âm nhạc qua loạt MV như Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình, Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau,... Gil còn thử sức ở cả phim ảnh gồm phim Yêu (2015) và Anh Thầy Ngôi Sao (2019).

Nhưng vai trò nổi bật nhất của Gil Lê có lẽ là dẫn chương trình. Gil là gương mặt VJ quen thuộc của kênh truyền hình dành cho giới trẻ YanTV cùng với 2 thành viên của nhóm 365 là Isaac (We10 - Bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế) và Will (Bếp chiến). Cựu trưởng nhóm X5 cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X-Factor Vietnam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, Dự án số 1 - The debut 2018, Giọng hát Việt nhí 2019, Thiếu niên nói, Siêu tài năng nhí (Super 10),... và ghi điểm với khán giả bởi phong cách dẫn dắt gần gũi và nhẹ nhàng nhưng cũng rất thông minh.