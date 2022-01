Tóm sống Quán quân Rap Việt đèo gái lạ ôm cúp trên xe tay ga!

Your browser does not support the video tag.

Theo đó trong đoạn clip, dù không rõ hình ảnh của Seachains nhưng mái tóc xanh ngọc cùng chiếc cúp Quán quân Rap Việt đã chiếm mọi sự chú ý. Ngay lập tức, netizen đặt ra nghi vấn gái lạ ngồi sau chính là "nóc nhà" của anh chàng chăng?