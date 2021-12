Tôm hùm tăng giá gấp đôi: 2 triệu đồng/kg, cháy hàng mà vẫn lỗ nặng

Trái với thị trường thông tươi nhập khẩu, tùng thơm - loại cây được ví như cây thông Noel “made in VietNam” - lại nhộn nhịp khách. Loại cây này được bày bán tràn ngập trên mạng xã hội. Do có giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000-500.000 đồng/cây tuỳ kích cỡ nên mặt hàng này đang “đắt như tôm tươi” dịp cận lễ Giáng sinh.

Không còn phát cuồng bởi cúc hoạ mi như trước, những ngày này, người dân Hà Nội chuyển sang chơi loại cúc chi vàng rực. Song thay vì mua chậu cúc chi, người chơi lại chọn mua loại cắt cành giúp dân buôn hoa hốt bạc. Cúc chi vàng cắt cành được rao bán tràn ngập chợ, giá từ 70.000-80.000 đồng/3 bó. Cúc chi cắt cành khá bền, chơi được tầm 8-10 ngày mới tàn nếu chịu khó thay nước hàng ngày.

Cúc chi vàng bán tràn ngập thị trường (ảnh: HTT)

Đây không phải là loại cúc mới lạ. Tại Hưng Yên có những làng trồng hoa cúc trở thành nghề truyền thống với lịch sử cả trăm năm nay, song họ chỉ thu hái bông cúc đem sấy khô để làm trà hoặc làm thuốc.

Giá lợn hơi tăng mạnh, vượt mốc 50.000 đồng/kg

Giá lợn hơi đang tiếp tục tăng mạnh ở tất cả các vùng miền trên cả nước. Tại nhiều tỉnh, thành phố, giá lợn đã vượt mốc 50.000 đồng/kg. Vào ngày 12/12, giá lợn hơi được điều chỉnh tăng từ 1.000-4.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện tăng thêm từ 5.00- 8.000 đồng/kg so với cách nay hơn hai tuần.

Nguyên nhân giá lợn hơi tăng trở lại do lượng lợn hơi xuất bán tại nhiều nơi giảm so với trước và nhu cầu tiêu thụ lợn hơi và thịt lợn cải thiện so với trước. Nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đã tăng cường thu mua lợn hơi để chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Giá lợn hơi có khả năng còn tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng và doanh nghiệp giảm nhập khẩu các loại thịt heo đông lạnh.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)